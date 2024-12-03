Проект «Лица российского сопротивления» объявил о запуске международной кампании по освобождению тяжелобольных российских политзаключенных

Проект «Лица российского сопротивления» сообщил о запуске международной кампании по освобождению российских политических заключенных с тяжелыми заболеваниями.

«В российских тюрьмах больше сотни политических заключенных с серьезными проблемами со здоровьем. Их жизням прямо сейчас угрожает смертельная опасность. Мы требуем их срочного освобождения», — заявили представители проекта 2 декабря.

На сайте «Кампании 120» опубликован список политзаключенных, освобождения которых собираются добиваться участники проекта. В списке упомянуты имена 131 политзаключенного, среди них — один из основателей рунета 72-летний , бывший адвокат Алексея Навального , бывший московский муниципальный депутат , основательница «Армии красоток» .

Участники кампании запустили на Change.org петицию с требованием освободить тяжелобольных российских политических заключенных. Также организаторы кампании намерены просить мировых лидеров и общественных деятелей, чтобы они добивались освобождения тяжелобольных заключенных. Кроме того, организаторы собираются устраивать марши, митинги, флешмобы, выставки, концерты, спектакли, а также выпускать книги, чтобы привлечь внимание к этой проблеме.

Проект «Лица российского сопротивления» с 2023 года устраивает в разных городах мира выставки «о россиянах, которые выступили против преступного путинского режима, и поплатились за это свободой».

Читайте также

Алексея Горинова осудили во второй раз — теперь за «оправдание терроризма». В последнем слове он снова выступил против войны Но судья демонстративно отказался слушать политзаключенного

Читайте также

Алексея Горинова осудили во второй раз — теперь за «оправдание терроризма». В последнем слове он снова выступил против войны Но судья демонстративно отказался слушать политзаключенного