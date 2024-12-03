Пентагон использовал горячую линию для связи с Россией по ситуации в Сирии

Командование американских войск использовало горячую линию для связи с Россией из-за ситуации в Сирии, сообщил представитель Пентагона, генерал-майор Патрик Райдер.

«Насколько я понимаю, командующий совместной объединенной оперативной — операции „Непоколебимая решимость“ использовал горячую линию, которая у нас есть с Россией, чтобы гарантировать, что у нас есть открытые каналы связи, учитывая, что наши силы действуют в непосредственной близости от Сирии с географической точки зрения», — сказал Райдер, отвечая на вопрос журналистов, связывались ли США с Россией.

Он добавил, что не будет вдаваться в подробности этих разговоров — «за исключением того, что у нас есть этот механизм связи для предотвращения возможных просчетов». «Мы продолжим общаться со странами по всему региону и продолжим следить за этой развивающейся ситуацией», — сказал Райдер.

В конце ноября 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что горячая линия связи между Кремлем и Белым домом, созданная после , сейчас не используется даже для экстренных контактов. По его словам, специальная защищенная линия для коммуникации президентов России и США предполагает даже возможность поговорить по видеосвязи.

Когда она использовалась последний раз, не уточняется. В 2016 году NBC News писал, что президент США Барак Обама использовал горячую линию, чтобы предупредить Путина о недопустимости вмешательства хакеров в президентские выборы в США. Песков ответил на это, что во время разговора использовалась «обычная закрытая линия связи».

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