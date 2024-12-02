В России начался эксперимент по сбору биометрии у иностранцев

В России с 1 декабря стартовал первый этап эксперимента по сдаче биометрических персональных данных иностранцами и лицами без гражданства для разрешения на въезд в страну на срок более 90 дней.

Как отмечает РБК, места для сбора биометрии организовали в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский. Еще одна точка работает на приграничном пункте пропуска для автомобилей Маштаково в Оренбургской области.

В этих пунктах иностранцы будут фотографироваться и сканировать отпечатки пальцев.

Первый этап продлится до 30 июня 2025 года, после чего, в рамках второго этапа, иностранцы смогут заранее разместить в специальном приложении свои фотографии и биометрические данные.

Биометрию не будут требовать у граждан Беларуси, детей в возрасте до шести лет, дипломатов, работников различных международных организаций, аккредитованных в России, и членов их семей.

«Коммерсант» напоминает, что попытки обязать иностранцев сдавать биометрию при въезде в Россию предпринимались с 2014 года. В Минцифры называли эксперимент с биометрией распространенной мировой практикой, отмечая, что схожие условия «много лет» действуют для желающих получить шенгенские визы.