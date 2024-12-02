Intel уволила гендиректора

Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер 1 декабря покинул занимаемый пост и вышел из совета директоров компании. Об этом говорится в пресс-релизе Intel, распространенном 2 декабря.

До тех пор, пока не будет выбран новый гендиректор, компанией будут временно руководить вице-президент и финансовый директор Intel Дэвид Зинснер и глава Intel Products Мишель Джонстон Холтхаус. На переходный период временным исполнительным председателем станет независимый председатель совета директоров Intel Фрэнк Годи.

Пэт Гелсингер работал в Intel с 1979-го по 2009 год, в феврале 2021-го он вернулся в компанию, став ее генеральным директором. Возглавив Intel, Гелсингер начал программу по реорганизации и сокращению расходов.

На фоне сообщений об увольнении Гелсингера акции Intel на открытии торгов 2 декабря выросли более чем на 3%, до 24,95 доллара к 17:31 мск.

Компания Intel последние годы испытывает финансовые трудности и массово сокращает сотрудников. На фоне возникшего кризиса появились сообщения, что производитель чипов для мобильных устройств Qualcomm может купить Intel.

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