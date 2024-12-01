Журналиста Алексея Пивоварова задержали в Узбекистане

Российского журналиста Алексея Пивоварова и его съемочную группу задержали в Узбекистане, сообщает местное издание Hook.

Вместе с россиянами задержана корреспондентка Hook Фериде Масхетова. Задержанных отвезли в ГУВД города Нукус «для беседы». Поводом стало заявление от местного жителя.

Пивоварова, как утверждается, держат в отдельном кабинете.

28 ноября Алексей Пивоваров анонсировал выпуск репортажа из Узбекистана, сопроводив пост в инстаграме фотографией в хлопковом поле.