Президент Сирии Башар Асад впервые прокомментировал наступление исламистских группировок на севере страны. Как сообщает его пресс-служба, Асад коснулся темы возобновления боевых действий в стране с беседе с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

«Президент Асад подчеркнул во время телефонного разговора, что Сирия продолжает защищать свою территориальную целостность от террористов и их сторонников и способна с помощью своих союзников и друзей нанести им поражение и уничтожить их», — говорится в телеграм-канале канцелярии президента Сирии.

Сирийские вооруженные группировки начали масштабное наступление на правительственные силы Башара Асада в западной части провинции Алеппо 27 ноября. Свои действия исламисты назвали ответом на недавние артиллерийские обстрелы со стороны сил Асада. Это первая крупная операция в регионе за последние четыре года. В ходе наступления боевикам удалось достичь центра Алеппо. Также появлялась неподтвержденная информация о том, что исламисты вошли в ряд городов провинций Идлиб и Хама.

Минобороны Сирии отрицает сообщения о продвижении боевиков в провинции Хама. Также государственное телевидении Сирии утверждает, что правительственные войска продолжают уничтожать опорные пункты террористов в окрестностях Алеппо и Идлиба. По данным сирийских властей, за три дня противостояния между армией и исламистами были убиты около тысячи боевиков.

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