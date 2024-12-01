Россия атаковала Украину почти 80 беспилотниками. ВСУ заявили, что сбили 32 дрона, остальные «локационно потеряны»

Российские войска в ночь на 1 декабря нанесли массированный воздушный удар по Украине.

По сведениям командования Воздушных сил ВСУ, в общей сложности военные РФ выпустили из районов Курска, Орла и Брянска 78 ударных беспилотников типа «Шахед» и дронов неустановленного типа.

Силы украинской ПВО отражали атаки в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Сумской и Полтавской областях.

К 9:00 воскресенья украинские военные отчитались, что сбили 32 российских дрона. Еще 45 беспилотников «локационно потеряны», предположительно, в результате противодействия средств радиоэлектронной борьбы. Один дрон остается в воздухе.

В Киевской области в результате падения российских дронов повреждены три частных дома, одна квартира, три автомобиля и гаражное помещение, сообщает местная военная администрация. В Киеве при падении обломков сбитых дронов в Голосеевском районе повреждены шесть автомобилей, в одном из жилых домов взрывной волной выбиты окна, рассказал начальник городской военной администрации Сергей Попко. Пострадавших нет.