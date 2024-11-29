Зеленский сменил командующего Сухопутными войсками ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого. Об этом решении он сообщил после заседания Ставки верховного главнокомандующего 29 ноября.

«Генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил», — говорится в посте Зеленского.

До этого командующим Сухопутными войсками ВСУ был генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Михаил Драпатый участвует в войне с 2014 года. На тот момент он был командиром 2-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады. Он руководил операцией по освобождению заложников в захваченном сепаратистами отделе милиции Мариуполя. Как утверждали украинские СМИ, Драпатый лично находился за рулем БМП, которая осуществила прорыв через баррикады. Он также отвечал за операцию по выводу войск из Изваринского котла (также известен как «Южный котел»), где в окружении оказалось около 260 украинских военных и более трех десятков единиц техники. До января 2024 года Драпатый был командующим оперативной группировкой войск «Херсон».