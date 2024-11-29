Власти Ростовской области заявили о массовой атаке украинских дронов, загорелся промышленный объект

За ночь силы ПВО сбили над российскими регионами 47 украинских беспилотников, заявили в Минобороны России.

По данным ведомства, 29 дронов были уничтожены над Ростовской областью, восемь — над Краснодарским краем, по три — над Белгородской, Брянской и Воронежской областям и один — над Крымом.

В Ростовской области обломки беспилотников повредили частные дома в хуторе Масаловка Каменского района и в слободе Дьячкино Тарасовского района, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь. В Каменском районе загорелся промышленный объект, добавил губернатор, не уточняя тип объекта. По его словам, в регионе сбили 30 беспилотников. Пострадавших в результате атаки нет.

Губернатор Краснодарского края об атаке не сообщал. В Брянской области, по словам главы региона, пострадавших также нет. Последствия атаки в других регионах пока неизвестны.