В работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи в России произошел сбой. О проблемах с покупкой билетов сообщил «Аэрофлот»

В работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи произошел сбой. По предварительным данным, он вызван неполадками на стороне одного из облачных сервисов, заявили в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора.

В сообщении, которое приводит «Интерфакс», говорится, что специалисты уже ведут работу по диагностике и устранению проблемы. Ожидается, что работа сервисов будет восстановлена в ближайшее время.

Согласно данным сайта «Сбой.рф», пользователи жалуются на сбои в работе сервисов по доставке еды, пишет «Коммерсант». Жалобы поступают на «Вкусно — и точка», KFC, «Бургер Кинг», «Додо Пицца», «Купер», а также сервисы по доставке продуктов из «Магнита», «Пятерочки» и других.

В пресс-службе «Яндекса» сказали изданию, что сбой связан с проблемами с сетевой связностью Yandex Cloud. «В одной из трех зон доступности Yandex Cloud проблемы с сетевой связностью. Две другие зоны работают в штатном режиме. Инцидент привел к деградации сервисов некоторых клиентов», — заявили в пресс-службе.

Кроме того, «Аэрофлот» сообщил, что оформление и возврат билетов авиакомпании в настоящее время затруднены из-за глобального сбоя в системе бронирования Leonardo.

По данным авиакомпании, проблемы могут быть с переоформлением и возвратом билетов «во всех каналах продаж (сайт, контакт-центр, агенты»).