Роскомнадзор заставил новосибирское издание удалить из статьи имя киллера местной ОПГ. Потому что тот воевал в Украине

Издание Ngs.ru (входит в группу городских изданий Shkulev Media Holding) удалило из своей статьи имя киллера «труновской» ОПГ Дмитрия Буоля, обратил внимание телеграм-канал «Говорит НеМосква».

Имя преступника исчезло из материала на сайте издания, при этом в публикации в телеграм-канале оно осталось. В материале, опубликованном 16 октября, рассказывалось, что Буоль вернулся в Новосибирск с российско-украинской войны, где он служил снайпером.

Буоль был участником «труновской» банды — новосибирской преступной группировки, которая действовала в нулевые годы. В 2011 году его осудили на 17 лет лишения свободы за убийство четырех человек, покушение на убийство еще двух человек, участие в преступном сообществе и хранение оружия.

Корреспондент издания Павел Тиунов в своем телеграм-канал пояснил, что имя Буоля удалено из публикации по требованию Роскомнадзора. В ведомстве указали журналистам на «запрет распространения персональных данных действующих военнослужащих Минобороны РФ».