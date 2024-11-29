Пассажиры круизного лайнера, не дошедшего из-за поломки до Антарктиды, объявили голодовку. Среди них есть россияне

Пассажиры круизного лайнера SH Diana, застрявшего на пути к Антарктиде из-за поломки двигателя, объявили голодовку. Об этом пишут The Times и РБК.

Лайнер SH Diana компании Swan Hellenic вышел из Кейптауна 13 ноября и должен был достичь Антарктиды, а затем закончить маршрут в порту Ушуайя на южной оконечности Аргентины 3 декабря. Однако из-за поломки двигателя часть маршрута с заходом в Антарктиду пришлось отменить.

В компании Swan Hellenic РБК сказали, что во время круиза в разгар шторма на острове Южная Георгия произошла неожиданная поломка в одном из двух силовых электродвигателей судна. «В результате этой технической неполадки капитан изменил запланированный маршрут на 14-й день трехнедельного круиза», — добавили в Swan Hellenic.

По данным Times, на борту находятся около 170 пассажиров. В числе тех, кто объявил голодовку, есть россияне, писал телеграм-канал Baza. Они утверждают, что отдали за тур больше миллиона рублей. «Восемь лет я копила деньги. Этот круиз стоил мне 1,2 миллиона рублей — все сбережения», — цитирует Baza одну из пассажирок по имени Наталья. Двое екатеринбуржцев рассказали Baza, что объявили голодовку 25 ноября, к которой вскоре присоединилась Наталья.

Пассажиры, как пишет The Times, потребовали возмещения полной стоимости тура после того, как выяснилось, что они не смогут добраться до пункта назначения.

По данным The Times и Baza, Swan Hellenic предложила пассажирам вернуть 50% стоимости поездки или дать скидку в 65% на следующий круиз. Также им пообещали бесплатные экскурсии в Ушуайе после того, как судно пришвартуется и до отбытия пассажиров 3 декабря. Однако некоторые пассажиры остались этим недовольны. Они пишут, что для многих это была последняя и единственная возможность увидеть Антарктиду. Российские пассажиры сказали телеграм-каналу Baza, что аналогичные туры уже подорожали в два-три раза, и даже с компенсацией им придется заново собирать крупную сумму.

В Swan Hellenic заявили РБК, что многие пассажиры приняли предложение и некоторые уже забронировали билеты на следующий тур. «Несколько человек решили объявить голодовку в знак протеста, что, скорее, контрпродуктивно. Мы работаем над скорейшим завершением этой акции», — сказали в компании.

Сейчас лайнер движется к Ушуайе и должен прибыть туда 30 ноября. Затем на борт поднимется группа инженеров, чтобы устранить неполадку.