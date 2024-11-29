Минюст объявил «иноагентом» политолога Татьяну Становую

Министерство юстиции России обновило реестр «иностранных агентов», включив в него политолога Татьяну Становую, исследовательский центр «Сова» и проект «Радио Сахаров».

По версии Минюста, Становая принимала участие в распространении материалов «иноагента» и в создании сообщения организации, объявленной «иногаентом» и «нежелательной». Кроме того, Минюст утверждает, что политолог распространяла «недостоверную информацию» о решениях российских властей.

Татьяна Становая — старший научный сотрудник центра изучения России и Евразии Фонда Карнеги.

«Радио Сахаров» — проект команды Сахаровского центра, ликвидированного по решению Верховного суда. В Минюсте заявили, что проект распространял «недостоверную информацию» о политике российских властей, принимал участие в создании материалов «иноагента» и предоставлял информационную площадку «иноагентам».

Включение центра «Сова» в реестр Минюст также объяснил участием в распространении материалов «иноагента» и «недостоверной информации» о решениях властей. Кроме того, ведомство утверждает, что центр получал деньги от «иностранного источника».