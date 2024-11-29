Христо Грозев: сотрудники ГРУ Чепига и Мишкин, подозреваемые в отравлении Скрипалей, теперь занимаются обучением и вербовкой шпионов

Предполагаемые сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которых британские власти обвиняют в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в настоящее время живут в Москве и занимаются обучением шпионов. Об этом в эфире «Дождя» заявил журналист-расследователь Христо Грозев.

«Чепига сейчас проживает на Мичуринском проспекте в Москве, он занимается обучением других шпионов — как профессиональных спецназовцев, так и непрофессиональных, уголовников. А про Мишкина мы знаем, что в начале войны он находился за линией фронта, он был часто с группой, которая совершала диверсионные [задания] на украинской территории, но, по последним данным, сейчас он тоже занимается обучением и вербовкой», — заявил Грозев.

По его словам, российские спецслужбы пытаются «заполнить дыру» после того, как западные страны выслали российских дипломатов, а «профессиональным шпионам» стало невозможно путешествовать по миру. Грозев утверждает, что сейчас идет набор непрофессиональных шпионов.

«Речь идет, например, о бывших преступниках из подконтрольных России территорий Украины, которые благодаря тому, что у них есть украинские паспорта, вербуются и посылаются в Европу для выполнения диверсионных заданий. Это люди, которые раньше не занимались диверсиями, убийствами, а занимались кражами. А сейчас им даются конкретные задачи поджечь, например, автобус в Чехии или поджечь ТЦ в Польше. У этих людей нет опыта, они не обучались для этого, и когда они выполняют эти задания, то [могут сделать это] с большими жертвами, чем профессиональные шпионы», — заявил Грозев.

В марте 2018 года в английском Солсбери нервно-паралитическим ядом «Новичок» отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлию. По версии британских властей, покушение организовали российские спецслужбы. Россия причастность к отравлению Скрипалей отрицает. Великобритания подозревает в отравлении Скрипалей россиян, которые въехали на территорию страны под именами «Александр Петров» и «Руслан Боширов». По данным Bellingcat и The Insider, их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига, они сотрудники ГРУ. По версии властей Чехии, Мишкин и Чепига также причастны к взрывам на складе оружия в чешской деревне Врбетице в 2014 году.

В мае 2021 года Грозев рассказывал, что Чепига и Мишкин «работают в государственных службах». «Они получили новую работу, потому что больше не могут работать как шпионы. Они стали важными представителями Кремля, так сказать, для разных (российских) регионов», — говорил Грозев.

Financial Times в мае 2024 года писала, что разведывательные службы стран Евросоюза предупредили свои правительства, что российские власти планируют диверсии на территории Европы. Среди конкретных актов насилия и промышленного саботажа, которые якобы замышляют в Москве, собеседники издания перечисляют взрывы, поджоги и нанесение другого имущественного ущерба европейской инфраструктуре. Российские власти готовы действовать как самостоятельно, так и через посредников-прокси, при этом они мало заботятся о риске жертв среди гражданского населения, утверждали собеседники FT в разведке.

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