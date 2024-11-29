Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело о шпионаже в отношении 24-летнего жителя оккупированного Мелитополя Леонида Попова, которого российские силовики похитили и держали в заключении с весны 2023 года, пишут «Важные истории».

Юрист правозащитной организации Every Human Being Алексей Ладухин рассказал изданию, что сейчас Попов находится под стражей в СИЗО-1 Донецка. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы. По словам родственников, у Попова с 2017 года диагностирована «недифференцированная шизофрения».

Согласно постановлению ФСБ, уголовное дело против Попова возбудили 15 августа 2024 года — то есть формально до этой даты он был на свободе, однако это не так. Как ранее писали журналисты «Важных историй», Попов пропал в апреле 2023 года, за несколько дней того, как должен был эвакуироваться из Мелитополя. В июне с его родителями связался бывший сокамерник, который рассказал, что они вместе сидели в подвале комендатуры, где их избивали, морили голодом и не давали воды.

Через месяц Попова в тяжелом состоянии доставили в больницу Мелитополя, он был сильно истощен — весил 40 килограммов при росте 1 метр 95 сантиметров. Там он находился под наблюдением военных. В августе отцу разрешили забрать сына домой — в Следственном комитете заявили, что отпускают Попова за отсутствием состава преступления. Однако в тот же день силовики вновь его похитили, едва он добрался до дома.

Родители подали заявление о похищении в СК. В декабре 2023-го их позвали на прием в ведомство и показали фотографию сына, якобы присланную из ФСБ. На ней Леонид держит лист бумаги, на котором написано: «Со мной все в порядке! О своем местонахождении сообщать отказываюсь».

«Они похитили человека, год держали, не избирая меру пресечения, не присваивая какого-либо статуса, не предоставляя права, предусмотренные для подозреваемого, и до сих пор не дают возможность реализовывать их, — заявил журналистам правозащитник Алексей Ладухин. — Ему не давали звонить родственникам, не давали встречаться с адвокатом, получать посылки и так далее. А через год назвали подозреваемым».

Связи с Леонидом Поповым до сих пор нет, отмечают «Важные истории».

История Леонида Попова

Жителя оккупированного Мелитополя, у которого диагностирована шизофрения, несколько месяцев держали в подвале, били и морили голодом Его отпустили, но сразу же задержали снова

История Леонида Попова

Жителя оккупированного Мелитополя, у которого диагностирована шизофрения, несколько месяцев держали в подвале, били и морили голодом Его отпустили, но сразу же задержали снова