Российские войска нанесли массированный удар по энергосистеме Украины

Российские войска утром 28 ноября атаковали ракетами и дронами энергосистему Украины. По словам министра энергетики Германа Галущенко, удары нанесены по объектам энергетической инфраструктуры на всей территории страны. Из-за удара «Укрэнерго» вводит временные отключения электричества.

Удары, в частности, были нанесены по Киевской, Сумской, Харьковской и Волынской областям. «Суспильне» сообщает, что взрывы прозвучали в Ровно.

«Россияне продолжают тактику террора. Они делали запасы ракет для ударов по украинской инфраструктуре, для войны с гражданскими во время холодов, в течение зимы. Им помогали их сумасшедшие союзники, в частности из КНДР. Сейчас россияне осуществляют комбинированный обстрел страны», — написал в своем телеграм-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Украине, подчеркнул он, «есть чем ответить» на российский удар.