В Вологодской области ограничили продажу алкоголя. Купить его в будни можно будет только с 12 до 14 часов

Законодательное собрание Вологодской области приняло закон об ограничении продажи алкоголя, предложенный губернатором Георгием Филимоновым.

С 1 марта 2025 года, когда закон вступит в силу, купить алкоголь в будни можно будет только с 12 до 14 часов — в том числе в заведениях общепита, расположенных в жилых домах. В выходные и праздники алкоголь будет продаваться с 8 до 23 часов.

Рестораны смогут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени.

В поддержку этой инициативы высказались 25 депутатов, против — двое, еще один депутат воздержался. В заксобрании пояснили, что закон связан с необходимостью «переломить демографическую ситуацию» и снизить смертность от болезней, связанных с потреблением алкоголя. Депутаты обратили внимание, что в рейтинге трезвости Вологодская область занимает 71 место.

Ограничить продажу алкоголя в регионе ранее предложил губернатор Георгий Филимонов, официально занявший этот пост в сентябре 2024 года. Необходимость этого закона он объяснил тем, что «Вологодчина и Русский Север вымирают», и 71% смертей жителей региона трудоспособного возраста связаны с алкоголем. В интервью «Коммерсанту» Филимонов также пояснял, что часы продажи были выбраны, потому что они «самые неудобные — обеденное время, когда человек должен быть на учебе, тренировке, работе». «Принципиальная задача — не дать возможности приобретать алкоголь ни с утра, ни вечером после работы», — заявил он. В начале ноября Филимонов предложил поддержать эту инициативу и другим северным регионам.

кто такой георгий филимонов

Георгий Филимонов — самый скандальный губернатор России Он вышел на инаугурацию под «Небо славян», повесил в кабинете портрет Сталина и предложил ввести в Вологодской области подобие сухого закона

кто такой георгий филимонов

Георгий Филимонов — самый скандальный губернатор России Он вышел на инаугурацию под «Небо славян», повесил в кабинете портрет Сталина и предложил ввести в Вологодской области подобие сухого закона