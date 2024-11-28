Правозащитника Сергея Давидиса внесли в перечень «террористов и экстремистов». О деле против него неизвестно

Правозащитника Сергея Давидиса, руководителя проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал», внесли в перечень «террористов и экстремистов», который ведет Росфинмониторинг. Внимание на это обратил телеграм-канал, отслеживающий добавления в перечень.

Имя Давидиса указано в перечне со звездочкой — это означает возбужденное дело по «террористической» статье. Об уголовном деле против Давидиса публично не сообщалось. В базе розыска МВД, которую опубликовала «Медиазона» 26 ноября, он также не значится.

Сам Давидис сказал «Медиазоне», что не знает о своем преследовании, предположений, с чем оно может быть связано, у него также нет.

Давидис уехал из России после начала полномасштабной войны в Украине. 1 марта 2024 года Минюст объявил Давидиса «иноагентом» в составе Центра защиты прав человека «Мемориал» . В начале сентября правозащитника оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки.