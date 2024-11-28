Глава Краснодарского края заявил об атаке украинских дронов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о массированной атаке украинских беспилотников в ночь на 28 ноября.

В Славянске-на-Кубани, написал Кондратьев в своем телеграм-канале, обломки БПЛА упали во двор частного домовладения, в помещении разбиты окна, к сожалению, пострадала хозяйка дома». Врачи оказали пострадавшей первую помощь, от госпитализации она отказалась. Кроме того, сообщил глава края, в Славянске-на-Кубани при атаке дронов был поврежден автомобиль.

Также, по словам Кондратьева, в хуторе Чигрина Красноармейского района осколками беспилотника был поврежден дом, люди не пострадали.