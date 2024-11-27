Курс доллара на Forex превысил 108 рублей впервые с марта 2022 года

Курс доллара на международном валютном рынке Forex поднялся до 108,70 рубля. В предыдущий раз курс американской валюты по отношению к рублю поднимался выше отметки 108 рублей 16 марта 2022 года.

По данным на 12:20 мск, доллар торговался на отметке 107,5 рубля.

Евро торгуется на рынке Forex на уровне выше 113,5 рубля. Стоимость европейской валюты выросла примерно на три рубля.

Центробанк России установил официальный курс доллара на 27 ноября на уровне 105,06 рубля, евро — 110,49, юаня — 14,44.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин сказал РБК, что давление на рубль продолжает оказывать большая геополитическая неопределенность, которая в том числе усиливает угрозу более длительного периода повышенных бюджетных расходов. По мнению главы направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексея Антонова, снижение рубля в паре с юанем — следствие избыточной ликвидности и страхов того, что американские санкции в отношении Газпромбанка на какое-то время приведут к сокращению притока газовой выручки в страну.

26 ноября министр финансов Антон Силуанов назвал текущий курс доллара благоприятным для российских экспортеров.

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