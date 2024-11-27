FT: министра обороны Китая заподозрили в коррупции. Из-за таких обвинений своих постов лишились два предыдущих главы Минобороны КНР
Министр обороны Китая Дун Цзюнь стал фигурантом дела о коррупции, пишет Financial Times со ссылкой на источники. В чем именно подозревают главу оборонного ведомства, пока неизвестно, сообщается лишь, что его дело является частью более широкого расследования коррупции в Народно-освободительной армии Китая. Посольство КНР в Вашингтоне от комментариев по этому поводу отказалось.
Дун Цзюнь занял пост министра обороны Китая в декабре 2023 года после того, как его предшественник Ли Шанфу был отправлен в отставку из-за обвинений в коррупции. FT напоминает, что одним из первых западных изданий сообщило об обвинениях, выдвинутых против Ли Шанфу.
Также из-за дела о коррупции лишился поста и предшественник Ли Шанфу на посту министра обороны Китая — Вэй Фэнхэ.
Летом 2024 года Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу были исключены из Коммунистической партии Китая и лишены генеральских званий.
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Расследование коррупции в руководстве Вооруженных сил Китая, отмечает Financial Times, может подорвать доверие Си Цзиньпина к его военным и ставит под сомнение их способность «создать потенциал для вторжения на Тайвань к 2027 году». О возможности такого вторжения ранее заявляло ЦРУ, власти Китая официально разработку таких планов не подтверждали.