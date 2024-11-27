Администрации оккупированной части Запорожской области заявила о масштабном отключении электричества из-за повреждения ЛЭП

На занятой российскими войсками территории Запорожской области прервана подача электричества, сообщил глава подконтрольной РФ администрации Евгений Балицкий. Причиной отключения, заявил он, стало повреждение на линии электропередачи (ЛЭП).

Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, сообщил Балицкий, добавив, что идут ремонтные работы и подача электричества вскоре будет возобновлена.

О перебоях в электроснабжении заявила и назначенная РФ администрация оккупированной Херсонской области. Ее глава Владимир Сальдо утром 27 ноября сообщил, что была прервана подача электричества в 172 населенных пункта, где живут 137,5 тысячи человек. Причиной, по его словам, стало аварийное отключение на линии электропередачи ВЛ-330 кВ «Джанкой — Мелитополь». В Геническом и Новотроицком округах электроснабжение уже восстановили, но 69 населенных пункта остаются без света,заявил Сальдо.

Украинские СМИ со ссылкой на местные паблики пишут, что электричества нет во всей оккупированной части Запорожской области, включая Бердянск и Мелитополь. Также жители сообщают о перебоях с централизованной подачей воды.