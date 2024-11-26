В Саратове умерла ветеран войны Мария Лиманская. Она известна как «регулировщица Победы» с фотографии Евгения Халдея

В Саратове умерла Мария Лиманская, ветеран Второй мировой войны, запечатленная на известном фото, которую называли «регулировщицей Победы» или «бранденбургской Мадонной», сообщил глава региона Роман Бусаргин. Лиманской было 100 лет.

На фронт она попала в 18 лет в 1942 году. Сначала Лиманская шила форму для военных, а затем прошла обучение и стала регулировщицей. Она регулировала движение советских войск на переправе через Дон под Батайском, участвовала в Сталинградской битве и боях за Симферополь, в боевых действиях на территории Беларуси и Польши, и наконец дошла до Берлина.

Снимок Лиманской у Бранденбургских ворот в Берлине, которая регулирует движение советских войск, сделал военный корреспондент Евгений Халдей за неделю до подписания акта о капитуляции Германии.

Мария Лиманская у Бранденбургских ворот, 2 мая 1945 года Евгений Халдей / РИА Новости / Wikimedia Commons

После войны Лиманская работала медсестрой, а затем школьным библиотекарем в Волгоградской области. С 1994 года она жила в селе Звонаревка Марксовского района Саратовской области.