В Китае приговорили к смертной казни бывшего главу Bank of China

В провинции Шаньдун в Китае приговорили к смертной казни бывшего председателя правления Bank of China Лю Ляньгэ, сообщает «Синьхуа».

Суд также постановил конфисковать все имущество Лю и лишить его гражданских прав.

По версии следствия, которую суд счел доказанной, Лю получил более 121 миллиона юаней в виде взяток и незаконно способствовал выдаче кредитов. Он находился под арестом с октября 2023 года.

В соответствии с приговором, смертная казнь отложена на два года. Если за это время Лю не совершит новых преступлений, ее заменят на пожизненное заключение.

Bank of China — старейший банк Китая, он находится в государственной собственности. Банк входит в десятку самых крупных банков мира по рыночной капитализации.

Власти Китая в последние годы проводят массовую кампанию по борьбе с коррупцией, приговоры в рамках которой получают в том числе высокопоставленные чиновники и крупнейшие бизнесмены. С начала 2024 года к ответственности, по отчетам властей, в общей сложности были привлечены более 589 тысяч человек.