В Беларуси инстаграм певицы и создательницы группы «Серебряная свадьба» Светланы Бень объявили экстремистским

Инстаграм белорусской певицы и создательницы группы «Серебряная свадьба» Светланы Бень внесли в список экстремистских материалов, который ведет министерство информации, обратила внимание «Медиазона Беларусь».

Основанием для внесения стало решение суда Барановичского района и города Барановичи, вынесенное 21 ноября.

Также в реестр экстремистских материалов внесен аккаунт посла по особым поручениям МИД Литвы Аста Андрияускене в соцсети Х и еще несколько ресурсов.

Светлана Бень была лидером группы «Серебряная свадьба», а с 2021 года выступает с сольными концертами и проектами. В 2020 году Светлана Бень поддержала протестовавших против итогов президентских выборов в Беларуси — в том числе выступлениями на дворовых концертах в Минске. Также она поддерживала политзаключенных и задержанных в ходе протестов. Сейчас в инстаграме Бень публикуются в основном афиши ее совместных концертов с Галей Чикис в Германии, Польше и других европейских странах. Она выступает в том числе с песнями на белорусском языке.

В Беларуси регулярно объявляют «экстремистскими» независимые СМИ, а также телеграм-каналы и соцсети лидеров общественных мнений и разных проектов. В реестр «экстремистских материалов» попадают также ресурсы иностранных изданий — «Настоящее время», Deutsche Welle. Кроме этого, «экстремистскими материалами» объявляли фильмы журналиста Юрия Дудя про комика Славу Комиссаренко и политическую эмиграцию из Беларуси.