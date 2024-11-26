Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в октябре начала масштабную проверку коллекторских агентств и организаций, которые занимаются взиманием долгов, пишет РБК со ссылкой на четыре источника.

Проверки проводятся по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко, которое, как пишет РБК, было дано 10 октября. Они должны продлиться до 10 декабря. Наличие этого поручения РБК подтвердили в правительстве.

По словам источников издания, проверки приставов стали «самыми серьезными и жесткими за последние два-три года».

По какому принципу принимается решение о проверке — неизвестно. Один из собеседников РБК пояснил, что в приоритете компании, которые находятся в «красном списке» ФССП по жалобам, то есть нарушавшие закон о взысканиях. В аппарате правительства РБК сказали, что ФССП проверяет 33 организации.

Источник издания в банке рассказал, что они не находятся в «красном списке», но проверка все равно пришла. По его словам, проверяющие приезжают в филиалы организации и запрашивают большое количество документов. В том числе их интересуют записи о контактах с должниками, аудиозаписи разговоров и жалобы.

В случае выявления нарушений компании могут выдать предписание и возбудить административное дело, а если недочеты не будут устранены, то наказать штрафом. Также ФССП может приостановить деятельность компании.