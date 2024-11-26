Назначенный Россией глава аннексированной части Херсонской области обвинил ВСУ в обстреле автобуса в Новой Каховке. Четыре человека погибли
Четыре человека погибли, еще семеро получили ранения при обстреле аннексированной Россией Новой Каховки, сообщил назначенный российскими властями губернатор захваченной части Херсонской области Владимир Сальдо.
Чиновник обвинил в обстреле «киевских боевиков и их натовских пособников». По его словам, удары по Новой Каховки нанесли из 120-миллиметровых минометов. Под обстрел попал пассажирский автобус.
В минздраве аннексированной РФ части Херсонской области сообщили РИА Новости о 13 пострадавших в результате обстрела. Среди них есть подросток.
В свою очередь пророссийская администрация Новокаховского городского округа заявила, что ВСУ с помощью дронов атаковали автомобили, в которых находились назначенный РФ глава городского округа Виталий Гура, его заместитель Максим Новак и другие сотрудники администрации. Машины повреждены, чиновники не пострадали, говорится в сообщении.
В Украине эти сообщения не комментировали.