Минобороны РФ заявило об атаке украинских дронов на Ростовскую область. 24 беспилотника удалось сбить

Министерство обороны РФ объявило, что в ночь на 26 ноября Ростовскую область атаковали беспилотники, 24 дрона удалось сбить.

Кроме того, говорится в распространенном Минобороны РФ сообщении, пять дронов были уничтожены над территорией Брянской области, три — над территорией Белгородской области, три — над территорией Курской области, один — над территорией Орловской области, еще один — над территорией Воронежской области. Кроме того, два беспилотника, по данным Минобороны РФ, были сбиты над аннексированным Крымом.

Информации о причиненном в результате атаки дронов ущербе в сообщении Минобороны РФ нет, другие источники о последствиях ударов беспилотников пока также не сообщают.