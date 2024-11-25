В Румынии в первом туре президентских выборов лидирует ультраправый кандидат, опережая действующего премьер-министра

На выборах президента Румынии большинство голосов в первом туре получил независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, ранее входивший в ультраправый «Альянс за объединение румын». За него, по данным после обработки более 95% бюллетеней, проголосовали 22,18% участников выборов.

Второй результат (19,3%) показал премьер-министр, лидер Социал-демократической партии Марчел Чолаку. Экзит-поллы, пишет DW, прочили победу Чолаку.

Второй тур выборов президента Румынии намечен на 8 декабря.

Всего в первом туре выборов президента Румынии участвовали 13 кандидатов. Как отмечает «Русская служба Би-би-си», основным соперником действующего премьера до выборов считался Джордже Симион — лидер «Альянса за объединение румын», он, в итоге, показал четвертый результат.

Третье место по итогам первого тура выборов заняла представительница либерал-консерваторов Елена Ласкони. При этом по опросам на выходе с избирательных участков, именно она должна была пройти во второй тур.