В Челябинске машина врезалась в пешеходов на перекрестке, пострадали пять человек

В Челябинске на перекрестке Братьев Кашириных и Чичерина легковая машина BMW X6 въехала в толпу пешеходов, пострадали пять человек, включая одиннадцатимесячного ребенка, сообщает 74.ru.

Все пострадавшие госпитализированы. По предварительным данным, один из пострадавших взрослых находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. Подтверждения этой информации нет.

По данным журналистов 74.ru, ни у кого из пятерых пострадавших нет тяжелых повреждений. Двое взрослых отпущены из больницы на амбулаторное лечение, двое, в том числе ребенок, госпитализированы, пишет 74.ru со ссылкой на областной Минздрав. Какие травмы у пятого пострадавшего, не уточняется.

Известно, что в числе пострадавших — вратарь местного клуба «Челмет» Алексей Щетилин и его жена. В заявлении клуба сообщается, что оба получили травмы средней тяжести, находятся в сознании.

Водитель BMW X6 попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан. Очевидцы рассказали 74.ru, что задержать его помогли другие водители, которые погнались за ним на своих машинах.

По предварительной информации, водитель был пьян, написал Текслер. Об этом же сообщило региональное управление Следственного комитета. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью (пункты «а» и «б» части 2 статьи 264 УК).

По данным 74.ru, водителем был 47-летний Алексей Корягин. Издание утверждает, что в сервисе «Контур.Фокус» он зарегистрирован в качестве ИП, которое занимается розничной торговли хлебом, и что 20 лет назад его уже лишали прав за вождение в нетрезвом виде.