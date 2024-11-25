Российские войска нанесли удар по Харькову. Пострадали 13 человек

Обновлено. Число пострадавших в результате обстрела Харькова выросло до 13 человек, девять из них госпитализированы.

Утром 25 ноября российские войска нанесли удар по Харькову, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

По словам мэра Игоря Терехова, удар пришелся по Киевскому району города. В результате возник пожар, повреждены гражданская инфраструктура и автомобили.

По последним данным, в результате удара пострадали 10 человек. Синегубов уточнил, что пятерых пострадавших госпитализировали.

«Попадание в центральную часть города, район плотной жилой застройки. Прилет произошел во дворы, вокруг которых многоэтажные дома. Горели хозяйственные постройки и автомобили. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры», — сообщил позже Терехов.