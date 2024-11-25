ОАК объявила об увольнении гендиректора авиастроительной компании «Яковлева» и управляющего директора КБ «Туполев»

Генеральный директор авиастроительной компании «Яковлев» Андрей Богинский и управляющий директор конструкторского бюро «Туполев» Константин Тимофеев покидают свои посты. Об этом сообщается на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех»).

Управлять ПАО «Яковлев» будет генеральный директор ОАК Вадим Бадеха, который будет совмещать посты руководителя ОАК и компании «Яковлев». Управление деятельностью АО «Туполев» будет выполнять заместитель генерального директора ОАК по гособоронзаказу и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев. Он также займет пост управляющего директора компании «Туполев».

«Коммерсант» со ссылкой на источник в авиапроме пишет, что Богинский уволен по указанию премьер-министра Михаила Мишустина «за провал программы гражданской авиации». При этом другой источник утверждает, что уход Богинского может быть связан с его переходом в правительство.

ОАК также сообщила о передаче ей управления гражданскими программами. Такое решение принято «с учетом особой важности реализации приоритетных гражданских программ», а также необходимости «в беспрецедентно сжатые сроки реализовать задачи импортозамещения, сертификации и запуска серийного производства отечественных гражданских лайнеров».

«Передача управления на уровень головной компании ОАК позволит сконцентрировать все ресурсы корпорации на выполнении конкретных задач по своевременной сертификации и запуску серийного производства линейки отечественных гражданских лайнеров», — говорится в сообщении.

В ноябре в ОАК сменился генеральный директор. Вместо Юрия Слюсаря этот пост занял Бадеха, который до этого возглавлял Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК), входящую в «Ростех». Слюсаря назначили губернатором Ростовской области.