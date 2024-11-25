«Ельцин-центр» отменил выступление Нины Хрущевой, правнучки Никиты Хрущева, после доноса Z-активистов

«Ельцин-центр» объявил, что «по техническим причинам» отменяет мероприятие с участием политолога Нины Хрущевой, правнучки Никиты Хрущева.

В «Ельцин-центре» 25 ноября должна была пройти презентация книги «Никита Хрущев. Вождь вне системы». Теперь на странице мероприятия говорится, что встреча с Ниной Хрущевой не состоится.

Незадолго до сообщения об отмене мероприятия близкий к силовикам телеграм-канал Shot сообщил, что участники «патриотического» движения «Зов народа» попросили Генпрокуратуру и Минюст РФ признать Нину Хрущеву «иноагентом» и отменить ее выступление в «Ельцин Центре». По их мнению, политолог «публично продвигает радикальную антироссийскую позицию» и «множество раз осуждала ».

Кроме того, утром 25 ноября о выступление Хрущевой писали Z-каналы. В частности, телеграм-каналы «Рыбарь» и «Мир сегодня с Юрий Подоляка» репостнули сообщения, в которых говорится об «антироссийских» высказываниях Хрущевой. «Военкор» Юрий Котенок написал пост про выступление Хрущевой, назвав ее «русофобкой».

Нина Хрущева — политолог, профессор университета New School в Нью-Йорке. Более 30 лет она живет в США.