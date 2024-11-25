Блогера Александра Штефанова обвинили в насилии и побоях. Он утверждает, что «никогда не бил своих девушек»

Пользовательница твиттера написала тред, в котором обвинила блогера Александра Штефанова в насилии, совершенном несколько лет назад.

Девушка по имени Мира (судя по соцсетям, ей 24 года) рассказывает, что познакомилась со Штефановым в 2020 году и после этого дружила с ним — по ее словам, он поддерживал ее во время депрессии.

В 2021 году Штефанов пригласил Миру к себе, сказав, что расстался с девушкой и ему одиноко. По словам Миры, когда она приехала, он начал приставать к ней, а затем уговорил на оральный секс. Затем, как пишет Мира, Штефанов «стал требовать продолжения», а когда она отказалась от секса без презерватива, он начал ее бить.

«Несколько часов бил меня, орал, оскорблял, угрожал — у него не получалось войти, из-за стресса у меня сжались мышцы, была кровища. Я сопротивлялась, он угрожал, что если я не перестану, то изнасилует меня анально и будет еще больнее, угрожал выкинуть меня голой на лестницу», — пишет Мира.

Она утверждает, что Штефанов ставил ей ноги на лицо, давал пощечины и плевал на нее. В итоге он отпустил девушку, сказав: «Жаль, что нельзя отрезать тебе уши и изуродовать лицо», пишет Мира.

Мира описывает, что после этого они со Штефановым общались еще около полугода, но утверждает, что это общение было практически односторонним: по ее словам, он назначал ей свидания, на которые она никогда не приходила, а также угрожал и оскорблял, в том числе называя «жирной».

Кроме того, Мира написала, что ей стало известно о решении суда от июня 2019 года, который признал Штефанова виновным по административной статье о побоях (статья 6.1.1). Она утверждает, что дело было возбуждено «по заявлению какой-то девушки». Сейчас в документах суда имя потерпевшей не приводится. Суд оштрафовал Штефанова на пять тысяч рублей.

Александр Штефанов заявил, что у него с Мирой «была короткая связь четыре года назад», после которой он вернулся к своей девушке. Он утверждает, что последние три года игнорирует Миру «практически полностью», но написал ей после треда. «Мира подтвердила, но уточнила, что в изнасиловании не обвиняла, сказала, что признает, что приехала ко мне сама, и приехала несколько раз, сама была согласна на секс и т. д.», — утверждает Штефанов.

Он также пишет, что «Мира не очень здоровая девушка». По словам Штефанова, он уточнил у нее самой, может ли сказать об этом, и она ответила, что это публичная информация. «В 20 лет я не всегда адекватно вел свои романы, и, например, страдал фэтфобией, что правда», — написал Штефанов, добавив, что действительно нагрубил Мире и «это было неправильно».

Штефанов пишет, что «никогда не бил своих девушек» и «не применял к ним физического насилия». По поводу штрафа по статье о побоях он поясняет, что «по глупости и просьбе полицейского» подписал незаполненный протокол, а затем заявил о своей невиновности в суде, где все свидетели «заявили, что все было не так», а сама потерпевшая «подтвердила заочно, что тоже соврала в протоколе».

Также Штефанов добавил, что надеется, что с Мирой «все будет в порядке и она поправится», но если нет, то «вероятно, придется готовить иск о защите чести, достоинства и деловой репутации».