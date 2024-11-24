Умер композитор Павел Карманов

В возрасте 54 лет умер российский композитор Павел Карманов. Об этом сообщается на сайте Союза композиторов России.

Причина смерти не уточняется.

Карманов писал музыку для камерных ансамблей, хоровых и симфонических сочинений, а также для кино и телевидения.

Произведения Карманова исполняли, в частности, оркестр «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета, ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Владимира Спивакова, пианисты Алексей Любимов, Алексей Гориболь, Полина Осетинская, Петр Айду, Вадим Холоденко, скрипачи Владислав Песин, Елена Ревич, а также многие альтисты, виолончелисты, контрабасисты и флейтисты.

С 2000 по 2017 год Павел Карманов был участником рок-группы «Вежливый отказ» в качестве пианиста и флейтиста.

Pavel Karmanov — Different rains — Maria Fedotova — Polina Osetinskaya 6-04-14 Pavel Karmanov

Павел Карманов Гимн любви апостола Павла (2021) дирижёр Макс Румский в галерее Île Thélème 8.11.2023 Pavel Karmanov

«Радио Свобода» отмечает, что Карманов выступал в поддержку политзаключенных. В 2021 году он подписал письмо в поддержку «Мемориала».

«Моя музыка — это отображение жизни. Если у меня плохое настроение, я буду скорее всего писать грустную музыку в миноре и о чем-то плохом. У меня когда-то была теория, что любой диссонанс должен быть обязательно оправдан. Меня всегда смущало, что современные композиторы пишут страшную диссонантную музыку, и мне казалось, что это неправильно, что негатив и без того в нашу жизнь врывается на каждом шагу — достаточно выйти на Ленинградский проспект, и тут же ты попадаешь в жуткое поле диссонанса, из которого хочется убежать в лес и забиться в избушку. А я хочу писать музыку, чтобы порадовать человека. Мне хочется отпустить слушателя домой в хорошем настроении, чтобы ему жить было легче, а не тяжелее. Большинство современных композиторов пишут кошмарный скрежет, который только давит на простую публику. А я пишу для водителя троллейбуса. Он меня волнует гораздо больше, чем профессор из консерватории», — рассказывал Карманов в интервью Colta.

Pavel Karmanov — Michael music — ODEONQUARTET with Natalia Ageyeva in Seattle 2009 Pavel Karmanov