У посольства Израиля в Иордании произошла стрельба

Возле посольства Израиля в столице Иордании Аммане произошла стрельба, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в местных службах безопасности.

Израильское посольство находится в районе Рабиа. Как отмечает The Times of Israel, в этом районе часто проходят антиизраильские демонстрации.

Стрельба произошла ночью 24 ноября. В результате нападавший убит, трое полицейских получили ранения.

Иорданское агентство Petra пишет, что нападавший обстрелял полицейский патруль, после чего попытался скрыться. После этого между ним и преследовавшими его полицейскими произошла перестрелка, в результате которой он был убит.