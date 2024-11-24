Минобороны РФ сообщило, что за ночь уничтожены более 30 украинских дронов. Губернатор Курской области заявил, что силы ПВО сбили две ракеты
Источник: Минобороны России
В ночь на 24 ноября силы ПВО уничтожили и перехватили над территорией России 34 украинских беспилотника, сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, над территорией Курской области уничтожено 24 беспилотников, еще четыре дрона сбили над Липецкой область, два — над Белгородской, один — над Орловской.
В свою очередь губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что над регионом сбиты две украинские ракеты и 27 беспилотников. Тип ракет он не уточнил.
Местные телеграм-каналы вечером 23 ноября опубликовали видео сильного взрыва в Курске.