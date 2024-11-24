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Минобороны РФ сообщило, что за ночь уничтожены более 30 украинских дронов. Губернатор Курской области заявил, что силы ПВО сбили две ракеты

Источник: Минобороны России

В ночь на 24 ноября силы ПВО уничтожили и перехватили над территорией России 34 украинских беспилотника, сообщило Минобороны России. 

По данным ведомства, над территорией Курской области уничтожено 24 беспилотников, еще четыре дрона сбили над Липецкой область, два — над Белгородской, один — над Орловской. 

В свою очередь губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что над регионом сбиты две украинские ракеты и 27 беспилотников. Тип ракет он не уточнил. 

Местные телеграм-каналы вечером 23 ноября опубликовали видео сильного взрыва в Курске.