Комик Гурам Демидов записал видео с извинениями за шутку про Иисуса и вино. Его концерты начали отменять после доноса православных активистов

Стендап-комик Гурам Демидов записал видео, в которым извинился за свою шутку про про Иисуса Христа и сеть магазинов по продаже алкогольных напитков «Красное и белое». Видео он опубликовал в своем телеграм-канале.

По его словам, он видел новости о том, что представили РПЦ назвали его шутку «оскорбительной».

«Меня это сильно расстроило, огорчило, потому что я выступаю только для того, чтобы поднять людям настроение. <…> И я никогда в жизни не хотел кого-то обидеть. Но в этот раз, к сожалению, так получилось. Я сам виноват, что не отнесся внимательно к своим словам. <…> Я свою ошибку признаю и искренне хочу извиниться перед всеми, кого эта шутка задела. Если есть такая возможность, пожалуйста, не злитесь на меня», — говорит Демидов на видео.

21 ноября провластный ведущий каналов «Спас» и «Соловьев Live» Роман Голованов опубликовал фрагмент с выступления Демидова и заявил, что комик «решил поглумиться над Христом и православием».

В опубликованном 20-секундном фрагменте Демидов говорит: «У меня есть доказательство, что бог с русскими. Я уверен, Иисус открыл сеть „Красное и белое“. Сами посудите, в каждом доме есть вино по цене воды. Он по себестоимости отдает».

Голованов попросил православных активистов из движения «Сорок Сороков» взять Демидова «на контроль», так как у них «работает прекрасный правозащитный центр». Движение призвало своих сторонников написать заявление в Следственный комитет, чтобы привлечь комика к уголовной ответственности за «публичное глумление» над Иисусом Христом.

Вскоре выступления комика отменили в Самаре и Волгограде.