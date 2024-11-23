Банк HSBC остановил прием платежей клиентов из России и Беларуси

Крупнейший по размеру активов и рыночной капитализации банк Великобритании HSBC прекратил обработку платежей розничных клиентов из России и Беларуси, пишет Reuters.

В сообщении банка говорится, что он «принял решение прекратить обработку платежей» из России и Беларуси, а клиентам советуют искать альтернативные варианты для проведения транзакций.

Reuters пишет, что решение банка стало продолжением его ухода с российского рынка после продажи российского бизнеса в мае 2024 года.

Одной из причин ухода большинства банков из России, как отмечает агентство, стали санкции, введенные США и другими странами после февраля 2022 года. HSBC cреди европейских банков при этом «особенно чувствителен» к надзору со стороны властей США после выплаты двух миллиардов долларов штрафов из-за нарушений в контроле за отмыванием денег в своем подразделении в Мексике.

HSBC в последние годы в России обслуживал в основном корпоративных клиентов. После российского вторжения в Украину банк начал сворачивать свое присутствие в России, и в июле подписал соглашение о продаже бизнеса Экспобанку. В феврале 2024 года сделка была одобрена Владимиром Путиным, а в конце мая стороны ее закрыли. Frank Media писал, что сделка по продаже российского банка HSBC была закрыта с рекордным для российского рынка 90-процентным дисконтом. После продажи дочка HSBC была переименована в «Хвоя банк».