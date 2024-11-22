Верховный суд объявил «террористической организацией» «Форум свободных государств постРоссии»

Верховный суд России по иску генпрокурора объявил «террористической организацией» движение «Форум свободных государств постРоссии», состоящее из 172 структурных подразделений, сообщила Генпрокуратура.

Движение «Форум свободных государств постРоссии» было создано в Польше в 2022 году, говорится в релизе прокуратуры. В числе его «структурных подразделений» ведомство называет «Балтийскую республиканскую партию», движение «Ингрия», Конгресс народов Северного Кавказа, фонд «Свободная Якутия» и «Дальневосточную конфедерацию».

Генпрокуратура утверждает, что движение видит своей задачей разделение России на отдельные государства, «подчиненные влиянию недружественных стран», а руководят им «скрывшиеся за границей так называемые лидеры национал-сепаратистских движений».

«Форум свободных государств постРоссии», как сообщает Генпрокуратура, призывает к участию в войне на стороне ВСУ, совершению терактов и диверсий и содействию террористической деятельности.

В телеграм-канале движения говорится, что это площадка поиска лучших решений для ускорения «финального этапа деколонизации» России (в скобках указано — «имперской Московии») и независимости 41 государства построссийских пространств.

В едином списке террористических организаций, который опубликован на сайте ФСБ, «Форум свободных государств постРоссии» пока не появился.