В Сумах в результате удара российскими беспилотниками по жилому микрорайону погибли два человека, еще более 10 ранены

В Сумах в результате удара российских войск по жилому микрорайону погибли два человека, еще 12 получили ранения, сообщили областная военная администрация и исполняющий обязанности главы города Артем Кобзарь.

Удар был нанесен, по предварительной информации, дронами «Шахед». За некоторое время до этого в области работала ПВО, а Воздушные силы ВСУ предупреждали о подходе беспилотников.

По данным «Суспільне», один из погибших — 30-летний мужчина. Подробностей о втором погибшем на момент публикации новости не было.