Прокуратура Украины: возле Угледара российские военные взяли в плен и убили пятерых безоружных солдат ВСУ

Служба безопасности Украины начала расследование по факту убийства пяти украинских военнопленных, совершенном в районе Угледара Донецкой области 2 октября. Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины 22 ноября.

По данным украинского следствия, российские военные во время штурма позиций ВСУ взяли в плен пять безоружных украинских военных. «Одного из них они убили в лесополосе, а четырех под прицелами автоматического оружия вывели на дорогу, где также расстреляли», — заявили в прокуратуре.

Независимых подтверждений этой информации нет. Прокуратура опубликовала фотографии, вероятно, кадры видеозаписи, на которых, предположительно, видны тела убитых военных.

Правоохранительные органы Украины по состоянию на 22 октября 2024 года расследуют 53 уголовных дела по факту убийства 177 украинских военных. Большинство дел — 37 производств по факту убийства 109 человек — начали расследовать в 2024 году, сообщили в офисе генпрокурора Украины. В последние месяцы количество убийств украинских военнопленных растет: в октябре-ноябре прокуратура возбудила 13 дел по факту убийства 54 военнопленных.

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