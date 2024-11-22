Конора Макгрегора признали виновным в изнасиловании. Он заплатит штраф в 250 тысяч евро

Суд присяжных в Ирландии признал бывшего бойца MMA Конора Макгрегора виновным в изнасиловании женщины в 2018 году, сообщает Associated Press.

В соответствии с решением суда Макгрегор должен будет заплатить пострадавшей 250 тысяч евро. Дело рассматривалось в рамках гражданского, а не уголовного процесса — это значит, что Макгрегору не грозило тюремное заключение.

Прокуратура Ирландии, которая первоначально проводила расследование, решила не предъявлять обвинения Магрегору, заявив, что улики против него недостаточны для вынесения обвинительного приговора в рамках уголовного процесса. В гражданском процессе в Ирландии, как и в других странах с англосаксонской системой права, более низкие доказательные стандарты.

Инцидент произошел в декабре 2018 года. По версии женщины, Макгрегор изнасиловал и избил ее в пентхаусе дублинского отеля Beacon. Экспертиза зафиксировала у нее синяки и ссадины.

Макгрегор настаивал на своей невиновности. Он заявлял, что секс с женщиной был по обоюдному согласию.