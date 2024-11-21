В Сестрорецке сгорел шалаш Ленина. Прокуратура начала проверку. В музее заявили, что сгоревший макет никакой ценности не представлял

Утром 21 ноября в Сестрорецке произошел пожар в музейном комплексе «Шалаш В.И. Ленина».

Как сообщила прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга, на территории музея «происходило тление шалаша». Возгорание ликвидировали в течение получаса.

Судя по фото, опубликованным ведомством с места событий, от соломенного шалаша остался только остов. Другие музейные объекты не повреждены. Сообщений о пострадавших не поступало. Прокуратура пообещала провести проверку и установить причины и обстоятельства пожара.

Музей на берегу озера Разлив в Сестрорецке существует с 1928 года. В нем воссоздан макет шалаша, в котором летом 1917 года лидер большевиков Владимир Ленин под видом крестьянина скрывался от ареста по ордеру, выданному Временным правительством. Рядом с соломенной инсталляцией находится памятник работы архитектора Александра Гегелло, копирующий шалаш в граните.

Жители Сестрорецка утверждают, что соломенный макет шалаша в Разливе сжигают ежегодно. Как обратило внимание издание «Ротонда», об этом пишут пользователи в группе «Наш город — Сестрорецк» во «ВКонтакте» в комментариях к посту о поджоге шалаша Ленина.

«Я недавно была на экскурсии „Революционный Петербург“, гид сказал, что его каждый год сжигают сами музейные работники», — написала одна из участниц группы. «Каждую осень это делают. Только раньше это было зрелище, собиралась толпа людей. Столько автобусов приезжало, а теперь всем пофиг стало», — говорится в другом комментарии.

Заведующий музеем «Шалаш В.И. Ленина», кандидат исторических наук Вячеслав Самоходкин в комментарии «Фонтанке» заявил, что сгоревший 21 ноября макет шалаша никакой особой культурной ценности не имел и «никакого отношения к мемориальному предмету иметь не может».

«Конкретно этот макет шалаша (из сена) стоял у нас с апреля текущего года. В это время обычно обновляется сено на инсталляции. За время сезона сено меняет цвет. Если бы шалаш сгорел в апреле, было бы, конечно, обиднее», — рассказал он.

По словам Самоходкина, макет регулярно воссоздавали из сена примерно с 1928 года, а в 1990-х инсталляцию уже неоднократно сжигали.

Заведующий музеем пообещал, что восстановление сгоревшего макета проведут в плановом порядке. «Все зависит от закупки сена», — уточнил он.