«ОВД-Инфо» начал оказывать помощь тем, кого преследуют за сотрудничество с «нежелательными» организациями

Правозащитный проект «ОВД-Инфо», который оказывает поддержку преследуемым по политическим мотивам, объявил о расширении направлений юридической помощи.

С ноября 2024 года организация начала оказывать помощь людям, которых власти РФ преследуют за сотрудничество с «нежелательными» организациями. «С этим сталкиваются как наши коллеги — журналисты и исследователи, — так и обычные люди. Мы считаем преследование в связи с нарушением закона о „нежелательных“ организациях политически мотивированным», — говорится в заявлении «ОВД-Инфо».

Также проект будет оказывать юридическую помощь обвиняемым в демонстрации символики мирных движений и организаций, признанных властями РФ «экстремистскими».

Каждое дело мы будем рассматривать индивидуально — мы ориентируемся как на статью КоАП/УК, так и на фабулу дела. Мы оставляем за собой право не брать какие-то дела, если они находятся вне сферы нашей компетенции или есть более профильные организации, ориентированные на юридическую помощь по конкретным делам.

Помимо этого, «ОВД-Инфо» продолжает заниматься правовой помощью по делам об антивоенных высказываниях и мирном протесте. Она выражается в предоставлении адвоката для участия в следственных действиях, ведения уголовного дела и обращения в международные органы.

В настоящее время «ОВД-Инфо» защищает фигурантов более 90 уголовных дел.

Обратиться за юридической помощью можно через телеграм-бот. Оказать финансовую помощь «ОВД-Инфо» можно здесь.

Список «нежелательных», который власти РФ ведут с 2015 года, насчитывает уже более 190 организаций. За сотрудничество с «нежелательными» организациями российским законодательством предусмотрена ответственность от административной вплоть до лишения свободы.

По данным «Медиазоны», в 2024 году резко выросло количество протоколов о «нежелательных» организациях, выписанных за сотрудничество с независимыми СМИ. Больше всего протоколов составлено на сотрудников «Медузы» и читателей, которые ставили ссылки на издание в своих соцсетях. Власти РФ объявили «Медузу» «нежелательной» организацией в январе 2023 года.