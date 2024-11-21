Мужчину, который залез в Москве на билборд с плакатом «Путин, где ты, сука, освободи мне место», арестовали на 15 суток

Мещанский районный суд Москвы назначил 15 суток административного ареста Дмитрию Шаповалову, который залез на билборд на проспекте Сахарова с плакатом «Путин, где ты, сука, освободи мне место». Решение было вынесено 19 ноября, на это обратил внимание RTVI.

В постановлении суда говорится, что сотрудники полиции неоднократно предлагали Шаповалову слезть с рекламного щита, но он «их замечания игнорировал», а затем «упирался и оказывал физическое противодействие, тем самым воспрепятствовал исполнению сотрудниками полиции служебных обязанностей».

Суд утверждает, что на суде Шаповалов признал вину и заявил, что залез на билборд с плакатом, чтобы высказать свою политическую позицию.

«Просидел там примерно 2 часа, после чего подъехали сотрудники полиции и узнав его имя, попросили оттуда слезть, но он ответил отказом, так как решил посидеть там еще какое-то время. Просидев еще примерно пол часа, увидел, как подъехало несколько экипажей полиции и скорая помощь, тогда он решил слезть сам, так как было холодно, сопротивлений сотрудникам полиции не оказывал», — говорится в постановлении со ссылкой на слова мужчины.

Суд признал Шаповалова виновным в неповиновении законному требованию полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП) и назначил ему 15 суток ареста.