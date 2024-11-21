Книга Антона Долина «Плохие русские» получила спецнаграду премии «Просветитель»

Книга Антона Долина «Плохие русские. Кино от „Брата“ до „Слова пацана“», вышедшая в издательстве «Медузы», получила спецнаграду премии «Просветитель» — «ПолитПросвет». Об этом сообщается на сайте премии 21 ноября.

«Плохие русские» — книга кинокритика «Медузы» Антона Долина о блокбастерах, отразивших и донесших до общества идеологию путинизма.

Электронную версию «Плохих русских» можно прочитать бесплатно в приложении «Медузы», а очень красивую бумажную — купить в «Магазе».

Лауреатами премии «Просветитель» в 2024 году стали:

в категории «Естественные и точные науки» — книга Марии Кондратовой «Кривое зеркало жизни. Главные мифы о раке, и что современная наука думает о них» («Альпина нон-фикшн»);

в категории «Гуманитарные науки» — книга Ивана Куриллы «Американцы и все остальные: истоки и смысл внешней политики США» («Альпина Паблишер»).

Премии «Просветитель.Перевод», которые присуждают редакторам и переводчикам лучших научно-популярных книг, переведенных на русский язык, получили:

в номинации «Естественные и точные науки» — переводчица Алена Якименко и редактор Екатерина Владимирская за перевод книги Стюарта Ричи «Наукообразная чушь. Разоблачение мошенничества, предвзятости, недобросовестности и хайпа в науке» (CORPUS);

в номинации «Гуманитарные науки» — переводческо-редакторский коллектив издательства «Альпина нон-фикшн»: редакторы Игорь Лисов и Вячеслав Ионов и переводчица Наталья Лисова (посмертно) за работу над книгой Стивена Уокера «Первый: новая история Гагарина и космической гонки».

Особого упоминания жюри премии удостоилась «Энциклопедия диссидентства: СССР, 1956–1989» от коллектива авторов под редакцией Александра Даниэля (научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», «Новое литературное обозрение»).

Премию «Просветитель» вручают за лучшую научно-популярную книгу на русском языке. Премию в 2008 году учредили основатель и почетный президент компании «Вымпелком» Дмитрий Зимин и Фонд некоммерческих программ «Династия». С 2016-го проходит при поддержке Zimin Foundation. Жюри премии в 2024 году возглавлял критик Александр Архангельский.

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