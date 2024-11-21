Аэропорт Волгограда временно приостановил работу. Над регионом был сбит украинский беспилотник

Обновлено. В 8:05 московского времени ограничения в аэропорту Волгограда были сняты.

Аэропорт Волгограда Гумрак временно приостановил работу «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Самолеты не принимаются и не отправляются с 5:45 московского времени. Издание V1 пишет, что задержаны как минимум три рейса, один ушел на запасной аэропорт в Самару.

Минобороны России заявило, что в течение ночи над российскими регионами были сбиты два украинских беспилотника: один из них — над Волгоградской областью, другой — над Ростовской. Администрация Волгограда и губернатор области о последствиях атаки на регион не сообщали.