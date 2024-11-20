Учителю истории из Екатеринбурга дали три года колонии-поселения по делу об оправдании терроризма. Он обсуждал в школе взрыв на Крымском мосту

Центральный окружной военный суд приговорил 30-летнего учителя истории и обществознания Алексея Показаньева к трем годам колонии-поселения. Его признали виновным в оправдании терроризма (часть 1 статьи 205.2 УК РФ), сообщает пресс-служба суда.

Суд также запретил ему в течение двух лет заниматься педагогической деятельностью.

По версии следствия, Показаньев в присутствии учеников девятого класса «комментировал события, связанные с совершением теракта в виде ». Учитель «допустил высказывания, оправдывающие совершение посягательства на жизнь президента РФ в целях прекращения его государственной деятельности».

В сообщении суда также говорится, что Показаньев «не поддерживал действия органов власти РФ в проводимой ими внутренней и внешней политике, в том числе связанные с проведением специальной военной операции».

Что именно учитель говорил школьникам, суд не уточняет.

Как отмечает «Медиазона», судье потребовалось всего одно заседание, чтобы отправить учителя в колонию-поселение. В июле 2024 года Росфинмониторинг внес Показаньева в перечень «экстремистов и террористов». «Коммерсант» пишет, что, согласно соцсетям, у педагога есть несовершеннолетний ребенок.