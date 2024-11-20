SpaceX в шестой раз провела тестовый запуск ракеты «Старшип». За полетом вместе с Маском наблюдал Трамп

Компания SpaceX вечером 19 ноября провела шестой тестовый запуск ракеты-носителя «Старшип» с прототипом космического корабля.

Ракета была запущена с космодрома Бока-Чика в Техасе. Многоразовый ускоритель должен был вернуться на стартовую площадку как во время предыдущего испытания, но по неизвестной причине он приводнился в Мексиканском заливе через несколько минут после запуска. Верхняя ступень ракеты успешно выполнила свою миссию и приводнилась в Индийском океане через 1 час 5 минут после запуска.

Вместе с основателем компании Илоном Маском за полетом в этот раз наблюдал избранный президент США Дональд Трамп. Перед этим он написал, что направляется в «великий штат Техас», чтобы посмотреть запуск «самого большого объекта, когда-либо оторвавшегося от Земли», а затем опубликовал в соцсети Truth Social фото себя со спины, смотрящего на взлетающую ракету. CBS News напоминает, что во время своей предвыборной кампании Трамп призывал Маска «запустить эти ракеты», чтобы достичь Марса до конца его нового срока.

Ракета «Старшип» — самая тяжелая в истории. Ее первый тестовый запуск прошел в апреле 2023 года. Во время четвертого испытательного пуска в июне «Старшип» впервые вернулась на Землю. Предыдущий пятый запуск прошел в октябре 2024 года — тогда SpaceX впервые смогла также успешно вернуть на Землю многоразовую первую ступень «Супер Хэви».

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